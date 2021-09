Microsoft: Partnerschaft mit über 200 Indie-Entwicklern in Japan

Autor:, in / Microsoft

Für mehr Spiele auf der Xbox-Plattform ist Microsoft mit über 200 Indie-Entwicklern in Japan eine Partnerschaft eingegangen.

Microsoft und Xbox verstärken weiter ihr Engagement auf dem asiatischen Spielemarkt.

Wie heute von Sarah Bond, Head of Xbox Creator Experience and Ecosystem, bei der Tokyo Game Show verkündet wurde, unterhält man über das [email protected] Partnerschaften mit über 200 unabhängigen Entwicklern in Japan.

Die Partnerschaft soll gewährleisten, dass in Zukunft viele neue und aufregende Indie-Spiele auf die Xbox-Plattform kommen. Viele davon auch für den Xbox Game Pass.