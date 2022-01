Microsoft: Vorfälle bei Activision änderten Vorgehensweise mit dem Publisher

In einem ausführen Interview mit der New York Times sprach Xbox Chef Phil Spencer über den Publisher Activision, gegen den seit November Ermittlungen wegen angeblicher sexueller Übergriffe und Belästigung weiblicher Angestellter laufen.

Damals hatte sich auch Spencer zu den Vorfällen geäußert und in einer internen Mail an die Belegschaft geschrieben, dass man alle Aspekte der Beziehung zwischen Xbox und Activision Blizzard evaluiert und laufend proaktive Anpassungen vornimmt.

Wie diese Anpassungen aussehen, dass wollte Spencer auch der New York Times nicht sagen. Man habe aber bestimmte Dinge geändert und Activision wäre das auch bewusst.

Doch auch Microsoft selbst hat keine reine Weste. So sprach er den „GDC-Tanzparty-Moment“ von 2016 an. Damals habe Microsoft leicht bekleidete Frauen zum Tanzen auf Plattformen angeheuert. Man bedaure diesen Vorfall und habe daraus gelernt.

Ohnehin würde man Partner lieber unterstützen und Wissen teilen, das ihnen bei der Entwicklung rund um die Xbox helfen kann, anstatt mit dem Finger auf sie zu zeigen.

Spencer wurde auch gefragt, was getan werden muss, wenn solche Vorfälle und Ereignisse in der Spieleindustrie bzw. wie bei Activision Blizzard auftreten. Die Menschen sollen demnach das Gefühl haben, dass sie Dinge ansprechen können. Das eine offene Kommunikation im Allgemeinen herrsche und man keine Angst vor Konsequenzen haben muss, wenn man die Hand hebt.

„Nun, ich denke, das Erste, was wir tun müssen, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie berichten und darüber sprechen können, was passiert ist. Wie ich schon sagte, geht es dabei um die Sicherheit der Menschen. Und ich habe in meinem eigenen Team mehr Möglichkeiten dazu. Aber ich möchte ganz allgemein sagen, dass eine offene Kommunikation, bei der die Menschen über ihre Erfahrungen in unseren Teams berichten können, sehr wichtig ist.“

„Und um das zu erreichen, ist es eine kulturelle Anstrengung, wie man dieses Vertrauen aufbauen kann, damit die Leute das Gefühl haben, dass sie keine Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie sich melden, wenn sie ihre Hand über Themen erheben, die vor sich gehen. Stattdessen werden sie Maßnahmen sehen.“

„Was die Arbeit mit anderen Unternehmen betrifft, so würde ich auch hier lieber anderen Unternehmen helfen, als zu versuchen, sie zu bestrafen. Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, andere Unternehmen zu bestrafen.“