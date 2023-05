Minecraft: Sonic-Texturenpaket erhältlich

Autor:, in / Minecraft

Sonic the Hedgehog-Fans und begeisterter Minecraft-Spieler können sich jetzt das neue Texturenpaket zum blauen Igel sichern.

Das Sonic-Texturenpaket ist ab sofort für Minecraft erhältlich! Gamemode One bringt dabei nicht zum ersten Mal die Welt von Sonic in Minecraft, denn sie waren auch die Schöpfer des Sonic the Hedgehog DLCs. Der DLC war jedoch ein storybasiertes Abenteuer, während dieses Texturpaket sowohl im Überlebens- als auch im Kreativmodus spielbar ist.

Macht einfach all die üblichen Minecraft-Dinge wie Bergbau, Überleben und Baue, aber mit einem Sonic-Twist! Mit benutzerdefinierten Animationen, nostalgischen Rückrufen und einigen lustigen Änderungen an eurem Inventar taucht ihr mit diesem Texturpaket in eine neu „geskinnte“ Überwelt voller feindlicher Mobs ein.