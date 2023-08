Mobile-Gaming: Eine Million Vorregistrierungen für Monster Hunter Now

Monster Hunter Now erreicht eine Million Vorregistrierungen. Weitere Bonusinhalte bei zwei, drei und fünf Millionen Vorregistrierungen.

Monster Hunter Now von Niantic, ein von Capcom lizenziertes Handyspiel für die Monsterjagd in der realen Welt, hat in den ersten sieben Tagen eine Million Vorregistrierungen erreicht.

Je mehr Personen sich während des Zeitraums der Vorregistrierungskampagne für Monster Hunter Now registrieren, desto größer sind die Belohnungen für die Spieler:innen. Das Spiel wird am Donnerstag, den 14. September, offiziell veröffentlicht.

Vorregistrierungen sind unter diesem Link möglich.

Boni für die Vorregistrierung – Weitere Informationen hier verfügbar:

500.000 Personen: 10x Trank und 3x Paintball

1.000.000: Gründermedaille und 3x Wanderkiesel

2.000.000: 2x Spezielles Vorbesteller-Makeup und 500 Plätze extra Item-Box-Slots

3.000.000: 2x Spezielle Vorbesteller-Makeup und 3x Ticket für doppelte Belohnungen

5.000.000: 10k Zenny und eine weitere Erweiterung der Item-Box um 500 Slots

Die Boni bieten eine Reihe von Vorteilen:

Paintballs werden verwendet, um Monster zu markieren, denen Jäger:innen auf ihren Reisen begegnen, damit sie später gejagt werden können.

Die Gründermedaille ist eine optische Auszeichnung, die nur für vorregistrierte Spieler:innen verfügbar ist.

Der Wunderkiesel erweitert den Zugang zu Monstern und Sammelpunkten

Das spezielle Vorbesteller-Makeup kann verwendet werden, um Charaktere optisch zu personalisieren.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es in den folgenden Videos:

Allgemein



Waffen

Monster

Monster Hunter Now Showcase