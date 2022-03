Mobile-Gaming: Hitman Sniper: The Shadows für iOS und Android veröffentlicht

Square Enix Montréal, das preisgekrönte Studio hinter Hitman Sniper und der GO-Reihe, hat seinen neuesten Titel für iOS und Android veröffentlicht, Hitman Sniper: The Shadows.

Das Scharfschützen-Spiel ist ein Action-RPG, das eine völlig neue Hitman-Geschichte bietet. Als Mitglied der sogenannten Schatten müssen Spieler auf der ganzen Welt herumreisen, Ziele heimlich eliminieren, sich mit anderen messen und sich einen Namen als Agenten der International Contract Agency (ICA) machen.

Der Launch-Trailer ist hier zu sehen:

Hitman Sniper: The Shadows handelt von Ereignissen nach dem Verschwinden von Agent 47 und erzählt die Geschichte einer Gruppe Profikiller – genannt „die Schatten“. Die Mitglieder dieser Gruppe agieren in einer verborgenen Welt, in der ein neues kriminelles Netzwerk die globale Sicherheit bedroht.

„Es war von Anfang an unser Ziel, ein hochwertiges Hitman Sniper-Spiel für Mobilgeräte zu entwickeln, sowohl in Bezug auf die Grafik als auch auf das Gameplay“, sagt Simon Doongoor, Senior Producer von Hitman Sniper: The Shadows bei Square Enix Montréal. „Dieses Spiel sollte ein Neuanfang und keine Fortsetzung sein. Diese Vision gab uns die kreative Freiheit, eine andere Richtung einzuschlagen. So konnten wir beispielsweise die Schatten einführen und ein immersiveres Erlebnis für Spieler schaffen.“

Einzigartige spielbare Charaktere

Zum Release wartet Hitman Sniper: The Shadows mit sechs Scharfschützen-Profikillern auf, die allesamt ihre eigene Geschichte, einen eigenen Spielstil sowie eigene Persönlichkeiten und Fähigkeiten mitbringen. Diese Vielseitigkeit gibt Spieler wesentlich mehr Freiraum, was die Herangehensweise und jeden Auftrag betrifft. Jeder Profikiller befindet sich noch am Anfang seiner „Karriere“ und gibt Spieler die Chance, ihren Killer zu einem ICA-Agenten zu entwickeln.

Neue Schauplätze

Das Spiel bietet neue Schauplätze mit unterschiedlichen Aussichtspunkten und Tageszeiten, die Spieler mehr Möglichkeiten geben, Ziele zu eliminieren. Jeder Schauplatz bringt einzigartige Ziele mit und wird zu einer Erkundungsumgebung – ein eigener Erzählraum mit eigenen Herausforderungen.

„Wir sind alle Fans des Franchises und wollten daher unbedingt sicherstellen, dass diese verborgene Welt ein Erlebnis bietet, das Fantasien zum Leben erweckt und Spielspaß bietet“, erzählt Audran Guerad, Lead Artist von Hitman Sniper: The Shadows bei Square Enix Montréal. „Die filmorientierte Art Direction und der Detailreichtum unserer Karten liefern ein äußerst intensives Erlebnis. Wir wollen im Sniper-Subgenre eine Referenz für visuell fesselnde Spiele sein.“

Diverse Modi

Spieler werden ermutigt, die Gegner zu manipulieren und ihre Umgebung für den perfekten Treffer zu nutzen. Kreative Eliminierungen werden belohnt.

Im Kampagnenmodus erfahren Spieler mehr über die zu eliminierenden Ziele und verbessern ihre Fähigkeiten.

Das Spiel bietet außerdem einen PvP-Modus, bei dem sie gegen andere Spieler antreten, um den eigenen Ruf zu verbessern. Präzision und Kreativität sind bei diesem Modus wichtig, um Aufträge zu ergattern.

„Wir wollten bei für diesen typischen Adrenalinrausch sorgen, den Spieler von Action- oder Spionagefilmen auf der großen Leinwand kennen, bei denen mehrere Profikiller hinter demselben Auftrag her sind“, erläutert Simon Doongoor.

Fans sind eingeladen, über einen direkten Draht zum Entwicklerteam und anderen Hitman Sniper-Spieler auf Discord zur Entwicklung des Spiels beizutragen. So soll Hitman Sniper: The Shadows zu einem Spiel werden, bei dem Feedback immer willkommen ist.

„Wir haben seit Beginn des Projekts eng mit der Community zusammengearbeitet“, berichtet Simon Doongoor. „Ihr Feedback war ausschlaggebend bei der Entwicklung von Hitman Sniper: The Shadows und wir sind schon gespannt, wo diese Reise uns hinführt.“

Hitman Sniper: The Shadows ist ein Action-Sniper-RPG für iOS und Android erhältlich ist. Das Spiel ist nicht in China, Südkorea, Japan, Belgien und den Niederlanden erhältlich.