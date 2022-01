Monster Crown: Spiel erscheint dieses Jahr für Xbox One und PlayStation 4

Spieler auf Xbox-Konsolen sollten eigentlich schon im November im RPG Monster Crown Kreaturen zähmen. Doch nur wenige Wochen vor dem geplanten Release verschoben Entwickler Aurum und Publisher SOEDESCO das Spiel auf unbestimmte Zeit.

Entwickler Jason Walsh wendete sich jetzt an die Fans und versicherte ihnen, dass man auch im neuen Jahr nicht bei Monster Crown nachlassen werde. So will man wichtige Inhalts-Updates liefern, die Veteranen und Neueinsteiger zufriedenstellen sollen.

Und in diesem Jahr sollen sich Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 ebenfalls auf das Monsterzähmungs-RPG freuen dürfen.

I wanted to share a message…

Thank you so much to all of you and thank you so much to our lovely publisher @SOEDESCO who has proved to be an amazingly supportive ally in our quest for world-monster-domination. pic.twitter.com/6FhfvXdULv

— Monster Crown (@crowns_dev) January 3, 2022