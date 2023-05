Autor:, in / Mortal Kombat 1

Erfahrt mehr über die Kameo Fighters in Mortal Kombat 1 und freut euch auf die Rollback Netcode Funktion.

Ziemlich brutal zeigte sich Mortal Kombat 1 in seinem ersten Trailer. Das Prügelspiel des Entwicklers NetherRealm wird am 19. September auf Xbox Series X|S erscheinen. Spieler haben dabei die Wahl zwischen mehreren Editionen, wie wir euch an dieser Stelle schon verraten haben.

Wie im Trailer schon zu sehen war, sind die Charaktere Liu Kang, Scorpion, Raiden, Kung Lao, Kitana, Shang Tsung, Mileena und Sub-Zero im Roster enthalten, während Johnny Cage einen Skin für Jean Claude-Van-Damme erhält.

Die FAQ zum Spiel klärt auch direkt die Frage zu den Kameo Fightern im Spiel auf. Es handelt sich demnach um einzigartige Partnercharaktere, die im Kampf dem Spieler zur Seite stehen und erweiterte Spielmöglichkeiten bieten. Im Gegensatz zum Hauptroster werden die Kameo Fighter getrennt ausgewählt.

Über den Story-Modus heißt es, er sei neu und genredefinierend sei und biete eine brandneue und filmische Geschichte mit unerwarteten Wendungen bei klassischen Rivalitäten sowie einer originellen Hintergrundgeschichte.

Details zu Online- und Offline-Modi wolle man in Kürze bekannt geben. Schon jetzt ist aber bekannt, dass Mortal Kombat 1 die Funktion Rollback-Netcode unterstützen wird.