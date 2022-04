MultiVersus: Fünf Minuten Versus-Gameplay geleakt

Autor:, in / MultiVersus

Warner Bros. Games versucht sich mit Multiversus an einem familienfreundlicheren Free-to-Play-Spiel im Beat’em Up Genre. Das Spiel orientiert sich spielerisch stark an Nintendos erfolgreicher Super Smash Bros.-Reihe. Für den actionreichen Helden-Prügler sind jetzt im Internet fünf Minuten Gameplay aufgetaucht.

In dem Gameplay-Video sieht man die Kämpfer in kleinen Arenen gegeneinander antreten, mit dem Ziel den Widersacher aus den Bildschirmgrenzen zu schleudern. Dabei wird man von einer Schadensanzeige unterstützt, die unterhalb der Charaktere angezeigt wird. Diese Prozent-Anzeige steigt mit gelandeten Treffern und soll es dem Spieler erleichtern, seinen Gegner loszuwerden.

Grafisch ähneln die Spielszenen keineswegs Nintendos Pendant, sondern orientieren sich eher an der Comic-Vergangenheit der DC-Serien aus dem Hause WB. Das gereicht den gezeigten Kämpfern wie Batman, Harley Quinn oder auch Scooby-Doos Velma sehr zum Vorteil, da man sie so vielleicht noch aus seiner Kindheit kennt.

Veröffentlicht wird Multiversus laut offizieller Internetseite noch dieses Jahr – und zwar plattformübergreifend für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.

Weitere Informationen und einen offiziellen Trailer gibt es hier.