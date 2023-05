Josh Giddey gibt den Ton an, mit neuen 2K Beats, unbesiegbaren ‚Mein TEAM‘-Karten, Bekleidungsmarken, Belohnungen und mehr in NBA 2K23.

2K gab bekannt, dass NBA 2K23 Season 7 ab Freitag, den 19. Mai neue Inhalte und Belohnungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W bringt.

Auch musikalisch hat Season 7 mit vom Grammy-nominierten Platin-Musiker Blxst und seinem Label EVGLE ausgewählten Tracks und dem exklusiven Spiel-Debüt eines neuen Songs von Shooting Star Jay Millian einiges zu bieten.

In NBA 2K23 Season 7 entdecken die Spieler ihr Potenzial mit dem aufstrebenden Oklahoma City Thunder-Star Josh Giddey. Giddey führte die Thunders fast in die Playoffs und überraschte viele mit diesem Erfolg. Auch in Season 7 will er als unser Star-Athlet an diese Leistung anknüpfen.

Weitere Updates:

Meine KARRIERE hat neue, freischaltbare Bekleidungsmarken und Belohnungen für die Spieler, darunter ein Stufe 30 Affiliation-Maskottchen, ein Stufe 37 NASA-Rennanzug, ein Stufe 39 Abzeichenpunkt und ein Stufe 40 NBA-Maskottchen-Outfit. Passend zur Veröffentlichung von LEGO 2K Drive gibt es außerdem eine Stufe 1 LEGO Drive Bundle-Belohnung und verschiedene Kleidungsstücke. In The City winken spezielle Events während der Conference und NBA Finals, bei denen man doppelte XP für alle Spiele in NBA-Bekleidung verdienen und so sein Lieblingsteam stärken kann.

Mein TEAM bringt einen Galaxy Opal Josh Giddey als Stufe 1-Belohnung und einen unbesiegbaren Zion Williamson als Stufe 40-Belohnung. Tracy McGrady war die erste unbesiegbare Karte in NBA 2K23 – und in Season 7 folgen noch mehr. Die Playoff-Karten enthalten neue Entwicklungen auf Basis realer Leistungen.

The W bietet zum heutigen Start der regulären WNBA-Saison brandneue Inhalte und Belohnungen, darunter ein Kelsey Mitchell-Trikot, ein Sue Bird-Heldinnen-Trikot, eine Lisa Leslie-Coach-Karte, T-Shirts und mehr.

2K Beats enthält neue Songs aktueller Lieblingsmusiker von 2K, die speziell für 2K Beats ausgesucht wurden, darunter Action Bronson, Jay Park und Larry June. In dieser Season gibt es außerdem einen vom führenden Hip-Hop-Tastemaker Blxst und seinem Label EVGLE zusammengestellten Soundtrack, darunter die neue Single „Baby“ vom West Coast-Star Jay Millian. „Baby“ wird 72 Stunden lang exklusiv in NBA 2K23 verfügbar sein und erst dann auf Spotify und Apple Music veröffentlicht werden. Hier ist der offizielle NBA 2K23-Soundtrack zu hören.

Der Grammy-nominierte Rapper Blxst wählte den Soundtrack für Season 7 aus, samt exklusiver neuer Single vom Red Bull Records/EVGLE-Künstler Jay Millian.

„Ich freue mich sehr, dass EVGLE mit auf dem Soundtrack von NBA 2K23 ist – damit geht einer meiner Kindheitsträume in Erfüllung“, erklärt Blxst, Gründer des Plattenlabels EVGLE. „Ich spreche für die meisten von uns, wenn ich sage, dass wir mit NBA-Games aufgewachsen sind. Jetzt ein Teil davon zu sein, ist wirklich großartig. Es ist unglaublich, was durch Musik alles möglich wird! Wir haben die Songs mit dem EVGLE-Team ganz bewusst ausgesucht. Genau das hören wir uns an, wenn wir Inspiration brauchen. Ich betrachte mich gern als Tastemaker und jede:r Künstler:in dieser Playlist ist gerade ein Teil meines Lifestyles.“

Ausführliche Details zu NBA 2K23 Season 7 gibt es im neuesten Courtside Report. Passend gibt es noch einen Trailer zu Season 7: