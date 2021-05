Necromunda: Hired Gun: Auto Gun und mehr zum Shooter vorgestellt

Seht euch verschiedene Waffen in Necromunda: Hired Gun im Video an.

Necromunda: Hired Gun wird am 1. Juni 2021 veröffentlicht und Focus Home Interactive zeigt regelmäßig, was der Shooter zu bieten hat. In den folgenden Videos werden die Auto Gun und Orlock Heavy Stubber vorgestellt.

Ihr braucht eine zuverlässige vollautomatische Waffe? Dann ist die Auto Gun genau die richtige Wahl:

Zerfetzt eure Feinde mit einem Kugelhagel dank des Orlock Heavy Stubber in Stücke:

Necromunda: Hired Gun ist optimiert für Xbox Series X/S und ausgestattet mit Smart Delivery. Der Shooter kann mit 15 Prozent Rabatt im Xbox Store heruntergeladen werden.