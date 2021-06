Necromunda: Hired Gun: Streamer und Let’s Player dürfen Soundtrack frei verwenden

Der Entwickler Streum On Studio hat mit dem Publisher Focus Home Interactive bekannt gegeben, dass Streamer und Let’s Player nicht auf taube Ohren stoßen müssen. Erfreulicherweise darf der gesamte Soundtrack des Spiels Necromunda: Hired Gun völlig frei für Streams und Let’s Plays genutzt werden, ohne das man eine Verbannung wegen Urheberrechtsansprüchen befürchten muss.

Ein Tweet vom offiziellen Account des Spiels bestätigt hier die frohe Botschaft:

Turn up the volume, Bounty Hunters! The entire OST of Necromunda: Hired Gun can be freely used for all your streams and let's plays without risk of copyright claims! 🔊🎶 pic.twitter.com/aSMT2CD5ez

— Necromunda: Hired Gun (@PlayHiredGun) May 31, 2021