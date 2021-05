The Ascent: Neues Gameplay Video verfügbar

Autor:, in / The Ascent

Vom Action-Rollenspiel The Ascent gibt es ein neues und insgesamt 13 Minuten langes Gameplay-Video. Gameinformer durfte den Twin-Stick-Shooter schon anspielen und sich ein Bild von dem Spiel machen.

In dem Video seht ihr die im Cyberpunk-Stil aufgemachte Open-World, in welcher ihr euch mit allerlei Schusswaffen gegen verschiedene Gegnertypen zur wehr setzen müsst. Einen ersten Bosskampf gibt es auch zu sehen. Dieser zwingt euch dazu, oft auszuweichen, da er versucht euch mit Sprungattacken und Raketen den Gar auszumachen.

Einen ersten Einblick in eine der vielen Megastädte bleibt euch ebenfalls nicht verwehrt. Die Megastädte könnt ihr entweder mit der Bahn oder mit einem Taxi hin und her bereisen. Besonders auffällig ist die Grafik. Alles wirkt sehr detailliert und durch die Neonfarben knallig bunt.

The Ascent erscheint am 29. Juli für PC, Xbox One und Xbox Series X/S und ist am Erscheinungstag sofort im Xbox Game Pass enthalten. Den Xbox Game Pass Ultimate gibt es für Neukunden bereits für 1 € im ersten Monat zum Ausprobieren.