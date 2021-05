Devolver Digital: Enthüllt vier neue Spiele auf dem Summer Game Fest

Das Summer Game Fest steht vor der Tür und Devolver Digital ist einer der teilnehmenden Publisher.

Auf dem Twitter-Kanal wurde nun bekannt gegeben, dass man auf dem Summer Game Fest zusammen mit den bereits bekannten Titeln Phantom Abyss, Death’s Door, und Shadow Warrior 3, auch vier neue Spiele enthüllen wird.

Phantom Abyss wird bereits im Juni in den Early Access auf Steam starten. Death’s Door soll in diesem Sommer noch für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Shadow Warrior 3 ist nach wie vor für PC, Xbox One und PlayStation 4 in Entwicklung.

Das Summer Game Fest startet am 10. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit. Verfolgen könnt ihr das Event auf Twitch und YouTube.