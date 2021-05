Devolver Digital: Asynchrones Multiplayer-Spiel wird bald enthüllt

Devolver Digital wird in der kommenden Woche ein neues asynchrones Multiplayer-Spiel enthüllen. Passend dazu wurde ein kleiner Teaser im folgenden Tweet veröffentlicht, damit ihr schon einmal erste Vermutungen aufstellen könnt.

Was könnte Devolver hier geplant haben? Sagt es uns in den Kommentaren!

New asynchronous multiplayer game reveal next week!

Retweet and drop your guess on what it is in the replies and we’ll drop some codes for it to the best attempts! pic.twitter.com/NuFlBWA0T4

— Devolver Digital (@devolverdigital) May 14, 2021