Devolver Digital: Holiday Special Livestream angekündigt

Im Livestream Public Access Holiday Special wird Devolver Digital am 22. Dezember ab 19 Uhr „neue Looks und Details“ zu Cult of the Lamb, Stick it to the Stickman, Terra Nil, Anger Foot und Skate Story thematisieren.

Cult of the Lamb legte dieses Jahr einen fulminanten Start hin und innerhalb einer Woche eine Million mal verkauft. Nach dem zeitlich begrenzten Halloween-Event könnte Entwickler Massive Monster weitere bedeutende Inhalte in Arbeit haben.

Das Entwicklerstudio Free Lives kennt ihr vielleicht von „Broforce“. Das Team arbeitet derzeit an Terra Nil, es erschafft ein Städtebauspiel mit Fokus auf ökologischer Wiederherstellung. Es könnte im Stream der Erscheinungstermin bekannt gegeben werden. Bisher wurde diesbezüglich nur angegeben, dass ein PC Release für Q1 2023 geplant ist.

Ähnliches könnt ihr für Skate Story erwarten. Sam Eng entführt den Spieler in eine skurrile Skate Simulation. Als Dämon in der Unterwelt ergibt sich durch einen Deal mit dem Teufel die Chance auf Erlösung. Die Aufgabe lautet: Zum Mond skaten, um denselben zu verschlingen. 70 Tricks müssen gemeistert werden, darüber hinaus benötigen Seelen während der Reise Unterstützung. Ihr könnt also auf weitere Details gespannt sein.

Wer möchte, kann sich den Stream hier auf YouTube vormerken. Wir werden euch natürlich vor dem Start noch einmal daran erinnern.