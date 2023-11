Devolver Digital: Astroneer-Studio System Era übernommen

Devolver Digital und System Era haben verkündet, dass der Publisher das Entwicklerstudio des preisgekrönten Sandbox-Spiels Astroneer übernommen hat.

„Heute können wir eine der aufregendsten Ankündigungen in der Geschichte von System Era machen: Wir schließen uns Devolver Digital als First-Party-Studio an! Dies ist ein erstaunlicher Meilenstein sowohl für System Era als auch für Devolver und wird uns ermöglichen, uns darauf zu konzentrieren, den meisten Menschen mit dem einzigartigen Stil von System Era erstklassige Erlebnisse zu bieten“, begann System Era den zugehörigen Blogbeitrag.

Die Firmen standen bereits vor acht Jahren, kurz nach Gründung von System Era in Kontakt, als das Studio sich nach einem Publisher für Astroneer umschaute. Während es damals nicht zu einer Zusammenarbeit kam, blieb ein freundschaftliches Verhältnis bestehen.

Während die Arbeiten an neuen Inhalten für Astroneer weitergehen, befindet sich offenbar ein neues Projekt in der Entwicklung.

„Das System Era-Team, das die Fans kennen und lieben, wird weiterhin das tun, was es am besten kann: coole Videospiele entwickeln. Tatsächlich arbeitet ein Teil des Teams bereits an etwas Neuem und Aufregendem. Die Astroneer-Community kann sich außerdem sicher sein, dass die Roadmap für 2024 auf einem guten Weg ist, also bleibt dran! Astroneer regelt“, sagte Brendan Wilson, Vorstandsvorsitzender von System Era.