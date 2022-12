Devolver Digital: Holiday Special Livestream startet um 19:00 Uhr

Der „Public Access Holiday Special“-Livestream von Devolver Digital startet jetzt gleich um 19:00 Uhr und bietet euch neue Eindrücke und Details zu Cult of the Lamb, Stick it to the Stickman, Terra Nil, Anger Foot und Skate Story.

