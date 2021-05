Xbox Series X: Konsolen ab dem 10. Juni in China offiziell auf dem Markt

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft’s Next-Gen-Konsolen Xbox Series X/S werden ab Juni 2021 auch in China erhältlich sein.

Wie wir bereits berichtet hatten, werden Microsoft’s Flaggschiffe Xbox Series X und S bald auch in China erhältlich sein. Ab 0:00 Uhr am 19. Mai können Spieler Microsofts Xbox Series X und Xbox Series S im offiziellen Microsoft Store und in Microsofts JD.com Flagship Store vorbestellen.

„Wir freuen uns, mit chinesischen Gamern mit der neuen Generation von Spielen synchronisieren zu können und die neue Generation von Spielen mit einem hohen Maß an Eintauchen und Kompatibilität zu erleben. Spiele sind eine sehr kreative Möglichkeit, sich auszudrücken, unsere Fantasie anzuregen, sich in einer lebendigen Geschichte miteinander zu verbinden“, sagt Chen Jiexuan, Marketing Director von Microsoft bei Xbox China. Ab dem 10. Juni können Spieler mit Freunden auf ihren Lieblingsgeräten spielen.“

„Wir freuen uns sehr, eine neue Generation von Konsolenspielen mit der überwiegenden Mehrheit der chinesischen Spieler zu erleben. In Zukunft werden wir weiterhin mit Microsoft zusammenarbeiten, um eine vertiefte Zusammenarbeit zu erforschen und innovativ zu sein, ein besseres Home-Entertainment-Erlebnis für chinesische Gamer und TV-Nutzer zu schaffen, lokale Spieleentwickler durch neue Plattformen zu stärken und zur neuen digitalen Wirtschaft beizutragen“, sagte Su Wenbin, Präsident der Shanghai Oriental Pearl Cultural Development Co., Ltd.

Zhang Zhenyuan, General Manager von Shanghai Baijiahe Information Technology Development Co., Ltd., sagte: „Mit der Ankunft der neuen Generation von Xbox-Konsolen werden die Spieler in der Lage sein, die Qualität des Gaming-Erlebnisses zu erleben, das durch aufregendere Arbeiten mit einer neuen Plattform entsteht. Baccaho wird auch mit Partnern nach der Einführung der Xbox Series X |S der Bank of China zusammenarbeiten und eine Vielzahl neuer Generation chinesischer Spielwerke für die große Anzahl von Spielern bringen.“

Die Xbox Series X wird 3.899 Chinesische Yuan kosten, was in etwa 498 Euro sind. Für die Xbox Series S sollten chinesische Spieler 2.399 Chinesische Yuan übrig haben, was ca. 306 Euro entspricht.