Netflix: CliffyB unterstützt Dave Bautista für Rolle des Marcus Fenix

Für den Gears of War-Film wünscht sich Cliff Bleszinski den Schauspieler Dave Bautista in der Rolle des Marcus Fenix.

Der Streaming-Anbieter Netflix hat einen Live-Action-Film zu Gears of War sowie eine animierte Serie in Auftrag gegeben.

Während es zu beiden Projekten noch keine weiteren Details gibt, macht sich Cliff Bleszinski bereits stark, was die Besetzung einer Rolle für den Gears of War-Film angeht.

Der Videospielentwickler, der von den meisten nur CliffyB genannt wird, war der Lead Designer des ersten Teils der Spielreihe und hat die darauffolgenden beiden Teile als Design Director begleitet.

Für die Rolle des Marcus Fenix wünscht er sich demnach Dave Bautista. Der ehemalige Wrestler und heutige Schauspieler, der unter anderem für seine Rolle als Drax in Marvel’s Guardians of the Galaxy bekannt ist, bekundete sein Interesse am Videospielcharakter bereits im letzten Jahr.

Ob Dave Bautista die Rolle von Marcus Fenix tatsächlich bekommt, bleibt abzuwarten. Der Cast wurde noch nicht vorgestellt.