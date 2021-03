Neverwinter: Episode 1: Der eiserne Zahn veröffentlicht

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass Episode 1: Der eiserne Zahn, die erste der drei Episoden von Neverwinters neuester Erweiterung Sharandar, jetzt auf Xbox One und PlayStation 4 verfügbar ist.

Die nächste Episode, Episode 2: Die Seelenräuberin, wird am 13. April auf dem PC und am 13. Mai auf Konsole veröffentlicht werden. Die Seelenräuberin markiert die zweite Phase der Überarbeitung des mystischen Lands von Sharandar, das ursprünglich 2013 in Neverwinters erster Erweiterung Fury of the Feywild eingeführt wurde. Spieler werden im Laufe der Episode in den Geheilten Hain reisen und herausfinden, warum die Untoten jenes Land heimsuchen. Diese neue Episode wird Sharandar eine Reihe von neuen Features bringen, zu denen neue Heldenhafte Begegnungen, eine neue Abenteuerzone, eine bedrohliche neue Vettel, neue Belohnungen und noch vieles mehr zählen.

Hier geht es zum offiziellen Launch-Trailer von Neverwinter: Sharandar:

Die neue Erweiterung von Neverwinter unterteilt sich in drei Episoden und versetzt Spieler in vollständig neue Versionen der Abenteuerzonen in der Feywild, die 2013 mit der Erweiterung Fury of the Feywild, eingeführt wurden. Besiegt geglaubte Feinde regen sich wieder und eine unheimliche Dunkelheit hat die Feywild und die uralte Elfenfestung Sharandar in ihren Bann gezogen. Drei üble Vetteln, die von der Macht der Elfen angelockt wurden, machen das Umland der Festung unsicher und haben verstreute Banden der überlebenden Streitkräfte des besiegten Fomorerkönigs Malabog und andere schreckliche Kreaturen, die lange Zeit von den Feenhöfen ignoriert wurden, um sich geschart.

Im Verlauf der drei Episoden von Neverwinter: Sharandar werden Spieler sich dieser uralten Bedrohung entgegenstellen, um Sharandar wieder Frieden zu bringen. Während sie in jeder Episode die Dunkelheit zurückdrängen, werden sie miterleben, wie das Land sich zusammen mit der Story von Sharandar wandelt. Jede Phase wird dabei neue Features bieten, einschließlich visueller Überarbeitungen, zusätzlicher Story-Inhalte und Charaktere, riesiger Abenteuerzonen, herausfordernder Heldenhafter Belohnungen und epischer Belohnungen.

Episode 1: Der Eiserne Zahn ist nun auf Xbox One, PlayStation 4 und allen PC-Plattformen, einschließlich Steam, Epic Games Store und Arc, erhältlich. In Episode 1 werden neue und zurückkehrende Spieler in die Feywild aufbrechen, um das Verschwinden eines elfischen Würdenträgers in den Ruinen von Malabog zu untersuchen. Die Spieler Neverwinters müssen Hand in Hand arbeiten, um es mit den gefährlichen Kreaturen in den Ruinen aufzunehmen, die Feywild zu beschützen und der Dunkelheit die Stirn zu bieten.

Episode 1: Der eiserne Zahn bietet Spielern eine große Menge an spielbaren Inhalten und spannende Updates. Zu den neuen Features zählen unter anderem:

Neue Abenteuerzone: Ruinen von Malabog – Spieler werden die Ruinen von Malabog erkunden, in denen sich die Überreste von Malabogs Armee mit den Dienern der Annis-Vettel verbündet haben. Zusammen verbreiten diese brutalen und mörderischen Kreaturen Chaos in den Landstrichen um Sharandar.

– Spieler werden die Ruinen von Malabog erkunden, in denen sich die Überreste von Malabogs Armee mit den Dienern der Annis-Vettel verbündet haben. Zusammen verbreiten diese brutalen und mörderischen Kreaturen Chaos in den Landstrichen um Sharandar. Neuer Spielerhub: Neu-Sharandar – Die Iliyanbruen-Elfen von Neu-Sharandar haben die Atempause nach der Niederlage von König Malabog dazu genutzt, ihre Festung neu aufzubauen und sie zu einem sicheren Ort für Reisende genauso wie für Feenwesen zu machen.

– Die Iliyanbruen-Elfen von Neu-Sharandar haben die Atempause nach der Niederlage von König Malabog dazu genutzt, ihre Festung neu aufzubauen und sie zu einem sicheren Ort für Reisende genauso wie für Feenwesen zu machen. Neue Storyinstanz: Versteck der Annis-Vettel – Die niederträchtige Annis-Vettel hat sich in den Ruinen von Malabog eingenistet. Die Spieler müssen die Vettel in ihrem Unterschlupf herausfordern.

– Die niederträchtige Annis-Vettel hat sich in den Ruinen von Malabog eingenistet. Die Spieler müssen die Vettel in ihrem Unterschlupf herausfordern. Neues Endgame-Gewölbe: Das Gewölbe der Sterne – Über den Winterhof herrscht die Königin der Luft und Dunkelheit, ein gestaltloses Wesen von enormer Macht und in ihrem Gewölbe der Sterne bewahrt sie den Nachtdiamanten auf. Könnte dieser machtvolle magische Gegenstand der Schlüssel zum Sieg über die Vetteln sein?

Während Spieler die Dunkelheit in der neuen Sharandar-Kampagne Episode 1: Der Eiserne Zahn bekämpfen, bietet sich ihnen die Chance neue Belohnungen wie das Rüstungsset des Waldwächters, das Artefakt Funkelndes Feenemblem und den Gefährten Täuschungsbestie zu erbeuten.

Die nächsten zwei Episoden, Episode 2: Die Seelenräuberin und Episode 3: Der Scheußliche Hof werden die Story von Neverwinter: Sharandar zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Spieler haben die Chance, die Umwandlung von Sharandar mitzuerleben, während sie die unheilvolle neue Bedrohung, die in der ersten Episode enthüllt wird, bekämpfen und der Dunkelheit die Stirn bieten. Weitere Details dieser Episoden, einschließlich der neuen Features, werden noch bekannt gegeben.