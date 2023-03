Ni No Kuni II: Revenant Kingdom: Xbox Release Trailer zeigt Inhalte der Prince’s Edition

Der neu veröffentlichte Xbox Release Trailer zu Ni No Kuni II: Revenant Kingdom stellt die Inhalte der Prince’s Edition vor. Das Spiel ist im Xbox Game Pass enthalten.

Das gefeierte Rollenspiel Ni No Kuni II: Revenant Kingdom ist ab sofort als Prince’s Edition für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich und wie bereits sein Vorgänger Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered direkt zum Start Teil der Xbox Game Pass-Bibliothek.

Der neu veröffentlichte Xbox Release Trailer stellt nun das Spiel sowie die zusätzlichen Inhalte der Prince’s Edition vor, welche alle DLCs von Ni no Kuni II: Revenant Kingdom umfasst.