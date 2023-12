No Rest for the Wicked: Ori-Schöpfer enthüllt neues Projekt

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Thomas Mahler, Co-Founder und Creative Director von Moon Studios, stellt sein neuestes Projekt vor: No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked von den Moon Studios, den Machern von Ori and the Blind Forest, haben bei den The Game Awards 2023 angekündigt, dass ihr neuestes Projekt den Namen No Rest for the Wicked trägt.

Thomas Mahler, Co-Founder und Creative Director, Moon Studios, gab bekannt: „Wie ihr alle wisst, hat unser Studio seine Anfänge auf der Xbox gemacht und sein Fundament aufgebaut. Ori and the Blind Forest begann die Entwicklung als Xbox 360-Titel, wurde aber schließlich am 11. März 2015 für die Xbox One veröffentlicht. Dank euch allen wurde Ori zu einem gigantischen Erfolg für unser Studio, und auch dank euch waren wir in der Lage, eine Fortsetzung zu entwickeln, Ori and the Will of the Wisps, die wir am 11. März 2020 veröffentlicht haben. Genau wie bei Ori and the Blind Forest haben wir unser Herz und unsere Seele in diese Fortsetzung gesteckt, und auch Ori and the Will of the Wisps wurde ein riesiger Erfolg.“ „Aber wir haben die ganze Zeit ein kleines Geheimnis gehütet. Noch bevor wir mit Ori und der Wille der Irrlichter begannen, haben wir einen Prototyp für ein neues Spiel entwickelt: ein Top-Down-Action-Rollenspiel. Und wir liebten es. Es wurde jedoch schnell klar, dass unser Studio noch zu jung war, um diese Reise anzutreten; und da wir Hunderte von E-Mails von euch bekamen, in denen ihr euch wünschtet, dass wir eine Fortsetzung des ursprünglichen Ori machen… nun, das haben wir getan!“ „Im Jahr 2018 haben wir uns hingesetzt und beschlossen, dass wir bereit sind, dieses ARPG endlich in Produktion zu bringen. Wir haben den Prototyp von No Rest for the Wicked zahlreichen Publishern gezeigt und beschlossen, dieses Mal mit Private Division zusammenzuarbeiten.“ „Unser Ziel war sehr ehrgeizig. Wir sahen uns alle ARPGs auf dem Markt an und dachten über die Ideen und Träume nach, die wir in den frühen 2000er-Jahren hatten, als wir Spiele wie Diablo 2 mit Hingabe spielten. Wir alle glaubten, dass Moon Studios einen großen Einfluss auf dieses Genre haben könnte.“ „No Rest for the Wicked ist unsere völlig frische und neue Interpretation des ARPG-Genres. Dieses Spiel steht auf den Schultern unserer Geschichte auf der Xbox, den großartigen Dingen, die dieses Genre erreicht hat, und den herausragenden Entwicklungen, die wir in der Spieleindustrie gesehen haben. Es ist durchdrungen von der Magie der Moon Studios, die Ori so besonders gemacht hat, mit frischen, innovativen Ideen! Einiges von dem, was wir erreicht haben, könnt ihr in unserem Ankündigungstrailer sehen – er gibt euch Hinweise auf die Geschichte und die Kampfmechanik – aber wir haben noch so viel mehr zu erzählen…“

No Rest for the Wicked führt eine handgefertigte Welt ein, die reich an Details und mit einem unnachahmlichen, „malerischen“ Kunststil ausgestattet ist. Die Spieler erkunden eine verschlungene und weitläufige Insel namens Isola Sacra, die es ihnen ermöglicht, die Vertikalität auf eine Art und Weise zu erleben, die in anderen ARPGs unerreicht ist, mit tiefen Krypten, üppigen Wäldern und tückischen Bergpässen. Jeder Ort beherbergt komplexe Protagonisten mit ihren eigenen Problemen, verborgenen Schätzen, wilden Kreaturen und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

Die malerische Art Direction und die brutalen Kämpfe von No Rest for the Wicked werden durch eine düstere, ausgereifte Erzählung ergänzt: Im Jahr 841 bricht mit dem Tod von König Harol Bolein ein entscheidender Moment über das Königreich herein. Ein verheerender Konflikt entsteht, als ein friedlicher Machtwechsel im Chaos versinkt.

Zusätzlich zu diesen politischen Unruhen ist auf der abgelegenen Insel Sacra eine tödliche Seuche ausgebrochen, die das Land und seine Bewohner heimsucht. Die Spieler müssen ihre Waffen schwingen, um sowohl die grotesken Bestien als auch die Invasionsarmee des Königreichs in einer turbulenten Atmosphäre zu bändigen, in der sie in alle Richtungen gezogen werden.

Im Mehrspielermodus von No Rest for the Wicked können die Spieler ihre Welt und ihren Fortschritt mit bis zu drei Freunden an ihrer Seite im Online-Koop-Modus der Kampagne teilen. Jede Quest, jeder Boss und jeder Quadratmeter der Isola Sacra kann mit anderen geteilt werden … oder sie können einfach losziehen und tun, was sie wollen.

No Rest for the Wicked wird im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 von Take-Two im Early Access auf PC (via Steam) veröffentlicht. Eine vollständige Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ist für einige Zeit nach dem Early Access geplant.

No Rest for the Wicked wird auf dem ‘Wicked Inside’ Digital Showcase am 1. März 2024 präsentiert. Bis dahin könnt ihr euch einen ersten Teaser Trailer und einige wenige offizielle Screenshots zum Spiel anschauen:

Die drei Screenshots gibt es hier:

