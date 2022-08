Nobody Saves The World: Frozen Hearth DLC erscheint im September

Autor:, in / Nobody Saves The World

Im September stellen sich Spieler im DLC Frozen Hearth zu Nobody Saves the World neuen Prüfungen.

Nobody Saves the World erhält am 13. September einen neuen DLC. In „Frozen Hearth“ können sich Spieler in eine Biene oder einen Mechaniker verwandeln, um sich den Prüfungen von The Tempering zu stellen.

Was euch im neuen Spielinhalt für das Action-Rollenspiel erwartet, zeigt Drinkbox Studios in einem passenden Trailer.

Nobody Saves the World könnt ihr im Xbox Game Pass für Konsole und PC spielen.