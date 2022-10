Of Blades & Tails: Rundenbasiertes RPG aus Deutschland

Of Blades & Tails ist ein rundenbasiertes RPG aus Deutschland, das zwar actionorientiert ist, aber eine durchdachte Vorgehensweise belohnt.

Der polnische Indie-Publisher Pineapple Works und der deutsche Solo-Entwickler Felix Laukel freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr kommendes rundenbasiertes Action-RPG Of Blades & Tails am 19. Oktober 2022 auf Steam Early Access erscheinen wird. Nach der vollständigen Veröffentlichung auf PC im nächsten Jahr wird das Spiel voraussichtlich im 3. Quartal 2023 für Nintendo Switch und Xbox One/Series S/X erscheinen.

In Of Blades & Tails spielst du Reik, ein wissbegieriges Mitglied des stolzen Fuchsstamms. Nachdem eine Reihe unglücklicher Ereignisse ihn dazu zwingt, seine Heimat zu verlassen, begibt sich Reik auf die Suche, um den Frieden des Reiches zu bewahren. Wage dich in die Außenwelt und sammle genug Erfahrung, um ein mysteriöses Übel zu bekämpfen, das Unschuldige bedroht und die einst ruhigen Wälder mit furchterregenden Feinden verseucht.

Felix Laukel ist „tagsüber Software-Ingenieur“ und nachts unabhängiger Spieleentwickler aus Marburg, Deutschland. Zurzeit arbeitet er an seinem Traumprojekt Of Blades & Tails, wenn sein Tagesjob vorbei ist und seine Tochter schläft. Nachdem er sein Spiel auf Twitter vorgestellt hat, hat er sofort das Interesse der Community geweckt und die Zahl der Fans wächst stetig und mit ein bisschen Glück landet das Spiel jetzt auch auf eurem Wunschzettel!