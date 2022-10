Overwatch 2: Über 25 Millionen Spieler in 10 Tagen

Overwatch 2, Blizzard Entertainments plattformübergreifendes und kostenloses teambasiertes Actionspiel, hat in den ersten zehn Tagen seit seiner Veröffentlichung auf den Konsolen, Windows PC via Battle.net, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch mehr als fünfundzwanzig Millionen Helden in den Kampf ziehen sehen.

Das Spiel hat sich als globales Phänomen erwiesen und hat bereits eine tägliche Spielerbasis erreicht, die fast gleichmäßig über EMEA, Asien und Amerika verteilt ist und fast das Dreifache der vorherigen täglichen Spielerzahl des ursprünglichen Overwatch erreicht.

„Der Start von Overwatch 2 ist ein so wichtiger Moment für Blizzard. Wir sind begeistert, neue Spieler aus aller Welt in das lebendige Universum von Overwatch zu bringen und gleichzeitig die bestehende Blizzard-Community wieder willkommen zu heißen“, sagte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. „Dies ist erst der Anfang – es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt von Overwatch zu erkunden, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler alles erleben, was das Team für das Live-Spiel entwickelt.“

Kiriko, der neueste Support-Held im Roster, war bisher eine beliebte Wahl in den Matches, da die Spieler ihre ultimative Fähigkeit Kitsune Rush allein in der ersten Woche über zwei Millionen Mal erfolgreich aufgeladen und entfesselt haben.

Ebenfalls neu in Overwatch 2 sind die plattformübergreifende Progression, ein neues Fünf-gegen-Fünf-Multiplayer-Format, sechs neue Karten, der neue Push-Spielmodus, ein neues Ping-System, ein neu gestalteter kompetitiver Modus, aktualisierte Erscheinungsbilder für jeden Helden, zahlreiche überarbeitete Heldenfähigkeiten, aktualisierte Grafik- und Audio-Engines und vieles mehr.

Als Dankeschön an die Spieler für ihre anhaltende Unterstützung erhält jeder Spieler, der sich vom 25. Oktober bis zum Ende der ersten Saison einloggt, einen brandneuen legendären Skin des verfluchten Kapitäns Reaper und einen Lebenspunkte-Waffenanhänger! Außerdem können die Spieler an den folgenden Wochenenden doppelte Spiel-EP verdienen:

Beginnend am 21. Oktober um 11:00 Uhr PT, endend am 24. Oktober um 11:00 Uhr PT

Beginnend am 28. Oktober um 11:00 Uhr PT, endend am 31. Oktober um 11:00 Uhr PT

Beginnend am 24. November um 11:00 Uhr PT, endend am 28. November um 11:00 Uhr PT