Overcooked! All You Can Eat: Kostenloses Birthday Party Update verfügbar

Overcooked! All You Can Eat feiert seinen fünften Geburtstag mit dem kostenlosen Birthday Party Update.

Team17 und Ghost Town Games laden die Spieler ein, den fünften Jahrestag der preisgekrönten Overcooked!-Franchise mit dem kostenlosen Birthday Party Update für Overcooked! All You Can Eat zu feiern.

Fünf neue Geburtstags-Level, die neue Tabby Cat-Köchin, ein Rezept für eine Tasse Tee und die Switcheroo-Mechanik im Spiel, bei der lebende Spielkarten durch die Levels schleichen und die Spieler quer durch die Küche transportieren, stehen auf dem Programm und stehen den Overcooked! All You Can Eat Spielern ab sofort zur Verfügung.

Overcooked! All You Can Eat ist die endgültige Ausgabe der Overcooked!-Franchise. Sie enthält alle über 200 Level aus beiden Spielen (und deren herunterladbare Inhalte), neue Küchen und Köche sowie die Möglichkeit, Assistenz- und Barrierefreiheitsoptionen zu nutzen, damit alle Köche das kulinarische Chaos genießen können.

Mit einer Auflösung von bis zu 4K und 60fps sehen die überarbeiteten Versionen beider Spiele besser aus und spielen sich besser als je zuvor, während sie gleichzeitig zum ersten Mal plattformübergreifenden Multiplayer in die Serie bringen.

Phil Duncan, Mitbegründer von Ghost Town Games:

„Nach fünf Jahren ist es immer noch das Schönste an der Arbeit an Overcooked!, die Reaktionen von Spielern aus aller Welt zu sehen und zu hören. Die Fankunst, die Musikcover, das Cosplay und sogar das gelegentliche Tattoo zu sehen, ist etwas, an das ich mich nie gewöhnen werde. Die Geschichten von Spielern zu hören, die sich mit Freunden und geliebten Menschen über die Zeit, die sie mit dem Spiel verbracht haben, verbunden haben, ist etwas, bei dem wir uns geehrt fühlen, eine Rolle gespielt zu haben.

Oli De-Vine, Mitbegründer von Ghost Town Games:

„Wow, es ist fünf Jahre her! Zunächst einmal muss ich mich bei den fantastischen Leuten von Team17 bedanken, ohne die wir nicht an diesem Punkt wären. Es war eine unglaubliche Reise mit so vielen Entwicklern, die unermüdlich daran gearbeitet haben, das Spiel zu dem zu machen, was es heute ist, und wir hätten es ehrlich gesagt nicht anders machen können. Außerdem sind Multiplayer-Spiele nur durch die Community das, was sie sind, und die Community in diesem Spiel ist einfach unglaublich. Vielleicht liegt es daran, dass es in diesem Spiel um Kooperation und Kommunikation geht, aber wir sind wirklich froh, dass das Spiel ein so nettes Publikum gefunden hat, das uns immer unterstützt und die Dinge, die wir machen, willkommen heißt. Es war großartig, vielen Dank an euch alle.“

Overcooked! All You Can Eat – Birthday Party