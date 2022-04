Overwatch 2: Battle Pass in Konzeptgrafik für Menü-Design entdeckt

Autor:, in / Overwatch 2

In Overwatch 2 könnte ein Battle Pass integriert sein, wie die Konzeptgrafik für ein Menü-Design vermuten lässt.

Kosmetische Gegenstände für die spielbaren Helden in Overwatch 2 können Spieler vielleicht in mehr als nur den Lootboxen finden. Ein Battle Pass könnte in Overwatch 2 integriert werden.

Das System des Battle Pass gehört in vielen Spielen mittlerweile zum Standard. Und auch Overwatch 2 könnte es nutzen.

Die Konzeptgrafik von Jayson Kirby lässt das jedenfalls vermuten.

Der ehemalige UI-Designer hat auf seiner ArtStation-Seite einige Bilder hochgeladen.

Darunter auch dieses:

Das Bild zeigt den Entwurf eines Designs für das Hauptmenü von Overwatch. Während das Design bewusst den Helden in dynamischen Kamerafahrten in den Vordergrund rückt, ist links auch der Punkt „Battle Pass“ zu sehen.

Natürlich handelt es sich nur um ein Konzept und in der Beta, die später im April auf PC stattfindet, könnte davon nichts zu sehen sein.