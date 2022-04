Overwatch 2: Gameplay-Trailer zur neuen Heldin Sojourn veröffentlicht

Die neue Heldin Sojourn wurde von Blizzard Entertainment bereits für Overwatch 2 in einem Herkunfts-Trailer vorgestellt. In dem Gameplay-Video werden jetzt ihre Fähigkeiten und Waffen präsentiert.

Sojourn kämpft mit einem Sturmgewehr als Hauptwaffe, welches auch eine Railgun-Funktion hat. Sie besitzt Schubdüsen am Rücken und an den Beinen, die ihr Agilität verschaffen und ihr Superangriff zieht Gegner in einem bestimmten Bereich an, um eine Art Atomziel zu schaffen. In dem Video wird auch deutlich, dass der Kampf mit dem Sturmgewehr die Railgun auflädt, man kann das Gewehr wohl auch manuell aufladen, um den Schaden zu erhöhen.

Mehr des kanadischen Androiden gibt es ab dem 26. April in der geschlossenen Beta für PC zu sehen, hier gibt es neben Sojourn auch vier neue Karten zu erkunden.