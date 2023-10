Overwatch 2: Kollaboration mit LE SSERAFIM

Das Team von Overwatch 2 gibt die erste Kollaboration des Spiels mit der Musikgruppe LE SSERAFIM bekannt. LE SSERAFIM ist eine K-Pop-Fünfergruppe (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA und HONG EUNCHAE), welche die Musikwelt im Sturm erobert hat.

Overwatch 2 und LE SSERAFIM arbeiten gemeinsam an dem Musikvideo für ihre Single „Perfect Night“, die am 27. Okt. 6:00 Uhr (MESZ) veröffentlicht wird. Zu dem kreativen Projekt gehören ein von LE SSERAFIM inspirierter Spielmodus in Overwatch 2 und exklusive In-Game-Gegenstände wie Heldenskins. Weitere Details hierzu werden am 30. Okt. bekannt gegeben, die entsprechenden Inhalte sind ab dem 1. November im Spiel zu finden.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit LE SSERAFIM im Rahmen der ersten Kooperation mit Musikkünstlern in unserem Spiel“, so Walter Kong, General Manager für Overwatch. „Die Mitglieder von LE SSERAFIM sind jede für sich wundervolle Personen, aber als Gruppe einfach unaufhaltsam, genau wie die Helden von Overwatch.“

Als musikalischer Höhepunkt der Kooperation treten LE SSERAFIM auf der diesjährigen BlizzCon am 4. November mit ihrem Song „Perfect Night“ auf.