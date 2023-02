Overwatch 2: Neue Kontrolle-Karte für Season 3 enthüllt

Einen Trailer zur Enthüllung von Season 3 kündigt Blizzard Entertainment für diesen Montag an.

In der neuen Season wird unter anderem Antarctic Peninsula, eine neue Karte für den Modus Kontrolle, ihr Debüt feiern.

Einen eiskalten Vorgeschmack auf Antarctic Peninsula gibt es bereits jetzt in diesem 30-sekündigen Clip.

Season 3 von Overwatch 2 startet am 7. Februar.

Antarctic Peninsula, a New Control map, debuts in Season 3! 🥶

Tips to help you prepare:

🧤Dress accordingly

🐧Always say hi to the penguins

🏆Capture the point & win

Tune in Feb 6 for the Season 3 Trailer

👀 https://t.co/7Hpk8qWd8H pic.twitter.com/rSydZvDWBH

— Overwatch (@PlayOverwatch) February 2, 2023