Overwatch 2: Neue Saison, neues Balancing und mehr

Die neue Saison von Overwatch 2 bringt auch eine neue Runde von Balanceänderungen, die einige Helden im Hinblick auf Konkurrenzfähigkeit näher an den Rest des Heldenpools bringen sollen.

Sowohl Statistiken als auch Spielerfeedback haben gezeigt, dass Sojourn die höchsten Ränge in der Rangliste einnimmt, aber für Spieler ohne dieselben mechanischen Fähigkeiten eine Herausforderung bleibt.

Blizzard verkündet: „Wir nehmen das Feedback zu ihren anspruchsvollen Fähigkeiten ernst und konzentrieren uns in Saison 2 auf das Zerstörungspotenzial ihrer Railgun aus der Entfernung. Wir wollen Spieler ermutigen, Sojourns große Beweglichkeit zu nutzen, um die Distanz zu verringern und die verheerenderen Rechtsklickfähigkeiten zu nutzen.“

Doomfist erfährt deutliche Veränderungen, die besser zu seiner Rolle als Frontkämpfer im Team passen, ohne die Spielweise zu beeinflussen, die seine Heldenidentität ausmacht. Außerdem könnt ihr Anpassungen für Ana, Bastion, Junker Queen, Kiriko, Mercy und Symmetra erwarten, wenn das neue Update am 6. Dezember veröffentlicht wird.

Griechische Mythologie und der Kampf um den Olymp

In Saison 2 dreht sich alles um Götter und Legenden der griechischen Mythologie! Die zweite Saison bietet den brandneuen mythischen Skin Zeus für Junker Queen als Spitzenbelohnung im Premium-Battle Pass.

Ihr Skin bietet auch neue Anpassungsmöglichkeiten, Waffenmodelle, Sprüche und Spezialeffekte. Ebenso könnt ihr euch im Ruhm ihrer Götterkollegen sonnen, wenn ihr den legendären Skin Poseidon für Ramattra und den legendären Skin Hades für Pharah verdient, indem ihr im Premium-Battle Pass vorankommt.

Diese und mehrere andere Helden erhalten im neuen Spielmodus Kampf um den Olymp grandiose gottgleiche Fähigkeiten. Dieses neue, zeitlich begrenzte Event beginnt am 5. Januar und dauert bis zum 19. Januar an. Haltet die Augen nach den Skins offen, die in dieser Saison erscheinen. Sie könnten euch Hinweise darauf geben, was euch im Kampf um den Olymp erwartet!