Overwatch 2: Season 9: Champions startet Mitte Februar

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Die neunte Season des beliebten Free-to-Play-Helden-Shooters Overwatch 2 startet am 13. Februar.

Der Free-to-Play-Helden-Shooter Overwatch 2 startet am 13. Februar mit „Champions“ in seine neunte Season. Schon am 7. Februar um 18:00 Uhr soll hingegen der offizielle Trailer zur neuen Season seine Premiere feiern.

Mit Season 9 werden einige einschneidende Balance-Veränderungen ihren Weg in Overwatch 2 finden. Tanks und Damage-Dealer verfügen zukünftig über eine Selbstheilungsfähigkeit, die im Vergleich zu Heiler-Charakteren allerdings deutlich abgeschwächt ausfällt.

Durch die Änderung verspricht sich Entwickler Blizzard Entertainment die Förderung individuellerer Spielweisen sowie die Verringerung des Drucks auf Spieler von Unterstützer-Charakteren.