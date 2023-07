Overwatch 2: Summer Games 2023 starten heute

Autor:, in / Overwatch 2

Blizzard Entertainment hat offiziell mitgeteilt, dass die alljährlichen Overwatch 2 Summer Games zurück sind.

Neben vielen Rewards in Form von Skins oder Profilicons, werden neue und alte Modi zurückkehren. Anfangen werden die Summer Games ab dem 11. Juli mit einem neuen Modus namens Winstons Beachvolleyball.

In diesem neuen Modus wird es eure Aufgabe sein, einen riesigen Volleyball auf die Gegner zu schießen und bei Bodenberührung auf dem gegnerischen Feld Punkte zu machen. Neben dem neuen Modus wird ein bereits bekannter, klassischer Modus namens Lúcioball euch zur Verfügung stehen. In Lúcioball spielt ihr 3v3 und habt das Ziel einen riesigen Fußball in das Tor des gegnerischen Teams zu bekommen.