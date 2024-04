PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs: Das große Fressen startet im Mai

Bandai Namco Europe S.A.S. gibt bekannt, dass PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs am 9. Mai 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Das Spiel kann ab sofort digital als Standard oder Deluxe Edition vorbestellt werden. Als Vorbestellerbonus gibt es den Chomp Herausforderer PAC.

In PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs treten 64 Spielende erstmals plattformübergreifend in einer Vielzahl miteinander verbundener Labyrinthe gegeneinander an.

Dabei können die PACs individualisiert und eine Vielzahl an Power-Items gefunden werden, die die eigenen Fähigkeiten verbessern oder den GEISTERN helfen, die Konkurrenz zu sabotieren.

Alles in PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ist essbar, mit Ausnahme der Labyrinthe selbst. Um zum Mampf-Champ, dem letzten überlebenden PAC-MAN des Spiels, zu werden, können nicht nur die klassischen Punkte und Früchte, sondern auch die GEISTER und sogar andere PACs verspeist werden.

Es gibt verschiedene Spielmodi, darunter:

Der Eliminierungsmodus, der Arcade-Action gegen andere Spielende verschiedener Rangstufen bietet, um Tokens für neue Kosmetikgegenstände zu verdienen.

Der Ranglisten-Modus, in dem gegen andere Spieler*innen mit einem ähnlichen Rang gekämpft wird, um Rang-XP zu verdienen und in den Bestenlisten aufzusteigen.

Außerdem verfügt PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs über eine Freundesliste, sodass Spielende zusammen mit Bekannten spielen, Fortschritte vergleichen und laufenden Spielen zuschauen können.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs erscheint am 9. Mai 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC.