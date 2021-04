Paladins: Champions of the Realm: Neuer Champion Octavia jetzt spielbar

Neuer Champion Octavia jetzt spielbar in Paladins. Unter dem Motto „Game On“ geht außerdem der neue Event-Pass an den Start.

Octavia, die Unbeugsame, ist als zweiter neuer Champion des Jahres seit heute in Paladins: Champions of the Realm spielbar. Mit regelmäßigeren Veröffentlichungen neuer Champions geht Evil Mojo Games dieses Jahr auf einen Wunsch der Community ein.

Neuer Champion: Octavia – Kriege gibt es seit Jahrhunderten, wobei das Überleben stets das einzige wirkliche Ziel ist. Octavia kämpft für ein besseres Leben für alle, jenseits der Konflikte. Sei der Funke der Hoffnung auch noch so klein, Octavia wird ihn finden und daraus ein loderndes Feuer entfachen, das ihre Truppe inspiriert.

„Einen Champion wie Octavia haben wir uns seit langem für Paladins gewünscht“, berichtet Alex D’Alessandro, Game Designer bei Evil Mojo Games. „Angefangen hat es im Design-Team mit der Idee, dass wir unbedingt ein sogenanntes Marksman Rifle in unserem Spiel haben wollten. Davon ausgehend hat sich Octavia zu einem unverwechselbaren Schadenschampion entwickelt. Sie kann ihr Team auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen und teilt dabei selbst ordentlich Schaden aus. Octavia ist einfach zu verstehen, aber sie wirklich zu meistern, ist eine echte Herausforderung.“

Als Schadenschampion verfügt Octavia selbstverständlich über eine besonders tödliche Waffe, ein halbautomatisches Selbstladegewehr. Visiert sie durch ihr Zielfernrohr, während sie sich nach einem Sprung in der Luft befindet, verbleibt sie noch kurzzeitig in der Schwebe. So kann sie Gegner überraschen, muss aber gleichzeitig aufpassen, nicht selbst zur Zielscheibe zu werden.

Ihre Rolle als Truppenkommandantin kommt in ihrer passiven Fertigkeit zum Tragen, die ihr vor Beginn der Schlacht die Auswahl einer von vier Taktiken ermöglicht, mit denen sie allen ihren Teamkameraden einen passiven Bonus gewähren kann.

Mit ihrer Fertigkeit „Verzerrungsfeld“ übt sie im Kampf Kontrolle über das Schlachtfeld aus. Sie erzeugt eine große Kuppel, die für Gegner blickdicht ist, durch deren Wände Verbündete jedoch problemlos hindurchsehen können.

Ihre Überkraft ist eine mächtige, Schilde zerschmetternde Feuerwalze. Gegner im Zielgebiet werden zum sofortigen Rückzug gezwungen, falls sie nicht von einem gewaltigen Sperrfeuer aus Laserstrahlen zu Asche verwandelt werden möchten.

Neuer Event-Pass: Game On – Mit dem heutigen Update erschien außerdem Paladins‘ erster Event-Pass „Game On“. In diesem können Spieler Stufen aufsteigen und zwei Champion-Skins sowie je eine alternative Farbversion für diese freischalten – Rezzed Ying kann dabei vollkommen kostenlos freigespielt werden. Im Event-Pass können auch Kristalle und weitere kosmetische Belohnungen verdient werden.

Das Format der bisherigen Battle-Pässe für Paladins wurde generalüberholt und geht nun als Event-Pass mit neuer Frische an den Start. Der Event-Pass ist im Vergleich zum alten Battle-Pass günstiger, die visuelle Präsentation im Spiel wurde verbessert und es gibt nun alle zwei statt wie bisher alle drei Monate eine neue Ausgabe. Und nicht nur das: Spieler werden die neuen Event-Pässe doppelt so schnell abschließen können.

Insgesamt besteht der Event-Pass aus 24 Stufen. Um diese aufzusteigen, müssen Spieler nichts weiter tun, als Paladins zu spielen. Auf jeder neuen Stufe wartet dabei eine neue Belohnung. Die Belohnungen einiger Stufen sind auch zugänglich, ohne dass der Event-Pass dafür gekauft werden muss, darunter ein hochwertiger Champion-Skin.

Begleitend zum Event-Pass gibt es mit den Heldenprüfungen ein neues Quest-System. Jede Woche wird eine neue Region auf der Landkarte der Welt von Paladins zugänglich. Regionen sind mit jeweils drei Sets thematisch passender Herausforderungen verknüpft. Spieler können frei entscheiden, welches der Sets sie als Erstes angehen möchten.