Palworld: Spielszenen aus dem Monstersammel-RPG

Am vergangen den Freitag ist Palworld für PC und Xbox Series X erschienen und bricht aktuell einen Rekord nach dem anderen. So wurde es, wie wir bereits berichtet haben, nach 24 Stunden über 2 Millionen mal verkauft. Pocketpair ließ in der Nacht von Samstag auf Sonntag verkünden, dass man aktuell bei über 3 Millionen verkäufe in nur 40 Stunden ist.

Auch wir haben natürlich einen Blick in Palworld geworfen und haben dieses in nachfolgenden Videos für euch festgehalten:

Palworld | Der Beginn einer epischen Reise

Palworld | Weitere Spielszenen aus dem Monstersammel-RPG

Schreibt uns in den Kommentaren, welcher Pal euer erster Fang war.

Palworld ist im Xbox Game Pass für PC und Konsole enthalten und kann für 29,99 Euro im Microsoft Store erworben werden.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.