Palworld: Über 2 Millionen Verkäufe in 24 Stunden

Palworld begeistert derzeit Millionen von Spielern. In acht Stunden hat man 1 Million und in vierundzwanzig Stunden 2 Millionen Verkäufe registriert. Das Spiel ist ein riesiger Erfolg, bricht zahlreiche Rekorde auf Steam und der Ansturm legt zum Teil die Server lahm.

Falls ihr also Palworld spielen möchtet, dann denkt daran, dass die Server derzeit am Glühen sind. Wer möchte, kann Palworld via Xbox Game Pass ab sofort spielen.