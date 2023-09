Payday 3: Collector’s Edition demaskiert

Die Gold- und Silber-Edition Käufer spielen bereits das neueste Team-Actionspiel von Starbreeze, zusammen mit den Besitzern der umfangreichen Collector’s Edition von Payday 3. Während ihr somit eure Raubzüge in New York plant, zeigt Starbreez, was euch genau in der großen Box erwartet.

Freut euch nicht nur auf eine detaillierte Maske in Lebensgröße, sondern ebenso auf spannende Inhalte zu eurem Heist-Game.

In der Collector’s Edition sind folgende Extras enthalten:

Das Spiel

„The Trifecta Lootbag“,DLC (The Obsidian Glitz Outfit + Venomous Verdigris Maske)

„Season Pass“ (12 Monate) DLC,

„The Collector’s Mask“ (In-Game)

„Collector’s Club“ DLC

Collector’s Maske mit Ständer zum Aufhängen und präsentieren der Maske

Benutzerdefiniertes Kartendeck

Sticker

Der Collector’s Club ermöglicht euch den Zutritt zu einer geschlossenen Community, welche einzig aus Besitzern der großen Kiste besteht. Ihr habt mit dieser Gruppe die Möglichkeit, den Online-Panels der Payday 3 Entwickler beizuwohnen. Dort erhaltet ihr neben Zugang zu weiteren exklusiven Inhalten die Möglichkeit, auf Beta-Versionen und Ähnliches zuzugreifen.

Wer nicht bis zum Erscheinen im Game Pass am 21. September warten möchte, kann das Spiel natürlich ebenso im Microsoft Store kaufen. Die Collector’s Edition erhaltet ihr aktuell noch bei Amazon.