PGA Tour 2K23: Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

PGA TOUR 2K23 bietet euch viele neue Features, etwa die neue 3-Klick-Schwung-Option, spielbare Profis, lizenzierte Kursen, Mein SPIELER, Meine KARRIERE, ein Kurs-Designer und mehr.

Im neuen Trailer sind die Profis, Kurse und Mein SPIELER in Aktion zu sehen:

Den Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen:

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam.

Eine Vorbestellung ist bereits möglich: