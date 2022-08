High on Life: Enthält animierte Kurzfilme und Spielfilme

Autor:, in / High on Life

In High on Life können Spieler eine Pause von den Alien-Ballereien nehmen und sich Kurzfilme und sogar Spielfilme anschauen.

Im Shooter High on Life des Rick and Morty-Erfinders Justin Roiland könnt ihr euch vor die Glotze setzen und TV schauen.

Im virtuellen Wohnzimmer läuft das interdimensionale Kabel-TV, was viele schon aus Rick and Morty kennen dürften.

Wie Executive Producer Matty Studivan gegenüber IGN verraten hat, kann man dort über 20 animierte Kurzfilme schauen, die von verschiedenen Animatoren stammen.

„Also haben wir etwas ziemlich Seltsames gemacht. Wir haben im Spiel einen Fernseher im Wohnzimmer, und man kann sich hinsetzen und es anschauen. Weißt du, Justin wollte zu Interdimensional Cable zurückkehren, einer sehr beliebten Rick & Morty-Sache, also haben wir versucht, das irgendwie nachzuahmen, und wir haben eine Reihe von animierten Kurzfilmen gemacht.“

Tatsächlich wurden zusätzlich noch vier Spielfilme von Red Letter Media lizensiert. Sie können vollständig im Spiel angeschaut werden. Einer der Filme ist bereits bekannt: Tammy and the T-Rex. Eine Sci-Fi-Horrorkomödie von 1994 mit Denise Richards und Paul Walker in den Hauptrollen.

„Darüber hinaus haben wir vier Spielfilme lizenziert, die man im Spiel sehen kann. [Justin ist] ein großer Fan von Red Letter Media und Mystery Science Theater 3000. Er ist einfach ein großer Fan von diesem Zeug und sieht sich viele dieser Filme an, also dachte er sich: ‚Warum können wir nicht etwas Ähnliches im Spiel machen?‘ Das hat noch niemand gemacht, also dachten wir uns: ‚Lasst uns herausfinden, wie wir ein paar Filme lizenzieren können!’“

Frische Spielszenen von IGN mit 25 Minuten Gameplay zeigen jede Menge Alien-Ballereien und Sprüche aus einer frühen Mission des Spiels.