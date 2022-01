Phantasy Star Online 2: New Genesis: Winter-Event endet am 8. Februar

Das Winter-Event zu Phantasy Star Online 2: New Genesis endet am 8. Februar und startet jetzt den zweiten Teil.

Der Winter hat in Phantasy Star Online 2 New Genesis Einzug gehalten! Schnee fällt auf dem ganzen Planeten Halpha, von der Aelio- bis zur Retem-Region, und die Zentralstadt ist mit jahreszeitlicher Dekoration geschmückt! Teil 1 des Winter-Events hat am 12. Januar begonnen und Teil 2 ist jetzt gestartet, und es ist noch genügend Zeit, um mitzumachen, denn das Event endet erst am 8. Februar.

Wie bei früheren saisonalen Ereignissen gibt es sowohl im Erkundungs- als auch im Kampfsektor spezielle Feinde. Es ist einfach, diese Feinde zu unterscheiden, da sie mit speziellen Symbolen gekennzeichnet sind. Für die Vernichtung dieser Feinde (und spezieller Rappies) erhaltet ihr Saisonpunkte, die ihr bei der ARKS-Phänomenologin Xiandy in Central oder Retem City eintauschen könnt. Sie hat auch einige zeitlich begrenzte Aufgaben für euch, die ihr erfüllen müsst und für die ihr besondere Belohnungen erhaltet.

Während des Events gibt es außerdem spezielle saisonale tägliche und wöchentliche Aufgaben, für die ihr Saisonpunkte und kosmetische Gegenstände erhalten könnt! Um herauszufinden, was ihr tun müsst, schaut auf der Registerkarte „Zeitlich begrenzt“ eurer Aufgabenliste nach. Saisonpunkte können in Xiandys Tauschladen gegen allerlei Leckerbissen eingetauscht werden, wie z.B. eine neue Winterform für deinen Mag, Sternenedelsteine oder eine verbesserte Windelement-Waffe aus der Tempesta-Waffenserie. Diese 5-Sterne-Raritätswaffen eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Retem-Region, da viele Feinde schwach gegen das Wind-Element sind. Xiandy bietet auch materielle Gegenstände und Verstärkungen an, mit denen ihr eure Ausrüstung aufwerten könnt.

Central City wurde zur Feier der Wintersaison dekoriert, und ein Teil davon sind Mischief-Symbole, spezielle Hologramme, die in der ganzen Stadt versteckt sind. Findet alle von ihnen, um eine spezielle, zeitlich begrenzte Aufgabe zu erfüllen. Neben der Jagd nach diesen Symbolen gibt es auch einen neuen saisonalen Sammelgegenstand zu finden. Sammelt diese besonderen Gegenstände und füttert damit einen saisonalen Regionsmag, um zusätzliche Punkte für regionale und persönliche Aufwertungen zu erhalten.