Phantasy Star Online 2: New Genesis: Neues Einführungsvideo veröffentlicht

Knapp eine Woche vor dem Release veröffentlicht SEGA ein neues Video zu Phantasy Star Online 2: New Genesis.

Das im Juli 2020 angekündigte Phantasy Star Online 2: New Genesis soll am 09. Juni 2021 erscheinen. Kurz vor dem geplanten Erscheinungstermin hat SEGA noch ein Video herausgebracht, in dem die wichtigsten Unterschiede, Neuerungen und Ergänzungen gegenüber der Ursprungsversion erklärt werden.