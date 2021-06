Phantasy Star Online 2: New Genesis: Release-Termin für das MMORPG bekannt

SEGA wird das Spiel Phantasy Star Online 2: New Genesis bereits Anfang Juni allen Spielern zugänglich machen.

SEGA hat ein genaues Veröffentlichungsdatum für ihr MMORPG Phantasy Star Online 2: New Genesis bekannt gegeben. Aufgrund einer Änderung der globalen Wartungsarbeiten an dem Titel (sie werden 1 bis 2 Tage vorgezogen) wird das Spiel am 09. Juni 2021 erscheinen.

Durch die Änderung dieses Zeitplans wird sich auch der Ablauf und der Inhalt des „The Road to NEW GENESIS“-Events ändern, was zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben wird.

Außerdem wurden Kampagnen angekündigt, um den Launch gebührend zu feiern. Ihr dürft weiterhin gespannt sein!