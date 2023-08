PlayStation 5: Abo-Service PlayStation Plus wird teurer

SONY erhöht weltweit ab dem 6. September die Preise für die Mitgliedschaft des Abo-Dienstes PlayStation Plus. Die neuen Preise seht ihr hier:

Als Grund gibt das Unternehmen an, damit werde ermöglicht, „weiterhin hochwertige Spiele und Mehrwertvorteile in den Dienst einzubringen“. Dazu seien die 12-Monatsmitgliedschaften trotz der Erhöhung günstiger, als die mit monatlicher oder vierteljährlicher Zahlung.

SONY gibt für laufende Abos an: „Für aktuelle 12-Monats-Abonnenten wird diese Preiserhöhung erst bei Ihrem nächsten Verlängerungsdatum wirksam, das am oder nach dem 6. November liegt. Alle Mitgliedschaftsänderungen, die Sie am oder nach dem 6. September vornehmen, wie z.B. Upgrades, Downgrades oder der Kauf zusätzlicher Zeit, aktualisiert Ihren Plan entsprechend den neuen Preisen.“