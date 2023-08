PlayStation 5: Defekte USB-Ports durch intensive Nutzung

Übermäßige Hitze an den USB-Eingängen der PlayStation 5 bereitet Teilnehmern beim EVO-Championship offenbar Sorgen. Das Fighting-Game-Turnier gehört zu SONY.

So berichten Spieler von abgebrochenen USB-Komponenten an ihren Steckern, die von der PlayStation 5 stammen. Viele Spieler bringen ihre eigenen Fight Sticks mit auf die Turniere, die an die Schnittstelle angeschlossen werden.

Verantwortlich für die Ablösung dieser Teile soll die Hitzentwicklung der Konsole sein. Es sorgt dafür, dass blaue Teile am USB-Stecker hängen bleiben und damit den USB-Port der Konsole unbrauchbar machen.

Auf Twitter behauptete VO-Teilnehmer SabreAZ: „Evo beweist, dass die PS5 nicht die Lösung ist. USB-Anschlüsse schmelzen wie Krebse. Der USB-Anschluss von Kyoku236HS an seinem Controller ist geschmolzen. Das ist kein Einzelfall.“

Teilnehmer Kyoku236HS behauptet hingegen, es sei nicht der Hitze geschuldet, es löse sich lediglich ein blaues Plastikteil ab, wie er auch auf einem Bild zeigt:

This got stuck in my stick lol. Got ripped out of the ps5 pic.twitter.com/Fr5Oe9iHPi — Kyoku236HS (@Kyoku236HS) August 5, 2023

Ein Bild des besagten Stücks Plastik im Anschluss zeigt auch Eduardo Cuervo, während der User Nutzer Matter_oFact sagt, sowas sei schon vor ein paar Wochen passiert, bei einer brandneuen PlayStation 5.

This is my melted controller. It just took one set. pic.twitter.com/EiG6OsdjeG — Eduardo Cuervo (eacuervo @ threads) (@cloudraven) August 6, 2023

Den Bildern nach zu urteilen, handelt es sich weniger um ein Hitzeproblem, denn das Plastik scheint nicht geschmolzen, sondern einfach abgebrochen zu sein. Die erhöhte Nutzung eines Ports bei einem solchen Turnier könnte die Ursache für einen solchen Schaden sein. Eine Entschuldigung ist dies aber nicht, denn eine solche Komponente muss so etwas im täglichen Gebrauch problemlos überstehen.