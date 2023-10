PlayStation 5: Head of Production angeblich gefeuert

Bei PlayStation soll es eine wichtige Änderung in einer führenden Position gegeben haben. So ist Connie Booth nicht mehr Head of Production, wie David Jaffe, Lead Designer und Game Director von God of of War (PS2) in einem Video behauptet.

Auf gleich vier Quellen beruft sich Jaffe bei seiner Behauptung, davon seien zwei innerhalb von Sony.

Jaffe sagte: „Ich kann euch Folgendes sagen: Sie ist nicht mehr bei Sony, richtig? Ich habe nicht viele Details, ich weiß nicht, ob sie gefeuert oder entlassen wurde, aber als ich die Geschichte hörte, sagte mir jeder, dass sie gefeuert wurde.“

Das Team von Booth sei ebenfalls nicht mehr da und habe gekündigt. Nachfolgerin von Booth soll Angie Smets sein, die zuvor 20 Jahre bei Guerrilla Games war, ehe sie in diesem Jahr als Head of Development Strategy zu PlayStation Studios wechselte.

Offiziell gibt es zu den Gerüchten bisher keine Aussagen seitens PlayStation.