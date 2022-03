PlayStation 5: PC-Version von Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint laut Gerücht im Juli

Autor:, in / PlayStation 5

Ein neuer Leak besagt, dass die PC-Version der bisher PlayStation-exklusiven Uncharted: Legacy of Thieves Collection am 15. Juli 2022 erscheint.

Seit Ende Januar können PlayStation 5-Besitzer mit der Uncharted: Legacy of Thieves Collection aufgehübschte Versionen der beiden Titel Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy in Angriff nehmen.

Eine PC-Version wurde ebenfalls von SONY angekündigt. Darüber, wann diese erscheinen soll, gab und gibt es bisher allerdings keine offiziellen Informationen.

Nun sind durch kürzlich vorgenommene Änderungen an Spielseiten innerhalb der Steam-Datenbank einige mögliche Erscheinungstermine zu verschiedenen PC-Titeln aufgetaucht, darunter auch Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

So soll die PC-Version der Spielesammlung laut dem Leak am 15. Juli erscheinen. Auch zu Scorn (7. Oktober), Test Drive Unlimited Solar Crown (22. September) und Sniper Elite 5 (26. Mai) wurden vermeintliche Erscheinungstermine geleakt.

Es gilt allerdings zu beachten, dass, selbst wenn es sich um die tatsächlich geplanten Daten für die Veröffentlichung handeln sollte, dieses nicht offiziell bestätigt sind und noch vor Veröffentlichung geändert werden könnten.