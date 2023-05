PlayStation 5: PlayStation VR2 verkauft sich fast 600.000 Mal

Autor:, in / PlayStation 5

In einer neuen Präsentation über Sonys Game and Network Services-Segment erklärte Jim Ryan, Präsident und CEO von SIE, die PlayStation VR2 sei seit dem Start fast 600.000 Mal verkauft worden.

Bereits in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung am 22. Februar erreichte das Headset die Marke von 300.000 Einheiten. Kurz nach den ersten Meldungen soll Sony die Produktionen allerdings eingekürzt haben. Ryan selbst kommentierte dazu, dass es „zu früh“ sei, schon jetzt den Erfolg des Virtual-Reality-Headsets zu bewerten. Vergleicht man den Verkauf der PlayStation VR2 mit dem Vorgänger, übertraf die VR2 diesen allerdings in den ersten sechs Wochen um 8 Prozent.