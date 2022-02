PlayStation 5: Sony will zehn Live Service-Spiele bis 2026 veröffentlichen

Autor:, in / PlayStation 5

Exklusivität ist offenbar nicht das Ziel, dass Sony mit dem Kauf von Bungie erreichen wollte. Vielmehr setzt man auf die Expertise, die der Destiny-Entwickler sich über die Jahre im Bereich Games as a Service (GaaS) und die Betreuung von Live Service-Spielen angeeignet hat.

Wie PlayStation CEO Jim Ryan kürzlich sagte, plant man eine Expanision außerhalb des Konsolengeschäfts und man bewegt sich stark in Richtung Multiplattform. Es ginge vielmehr darum, Welten zu erschaffen, als sie in den PlayStation-Kosmos zu ziehen.

Und Bungie wird bei den Ambitionen von Sony dabei eine wichtige Rolle spielen.

Wie wichtig Bungie in den kommenden Jahren noch werden wird, unterstrich jetzt auch Hiroki Totoki, Chief Financial Officer, bei der jüngsten Telefonkonferenz. So werden die First-Party-Studios bei der Entwicklung und Pflege von Live Service-Erlebnissen von Bungie lernen.

Die Pläne von Sony umfassen die Veröffentlichung von zehn Live Service-Spielen für die PlayStation 5 bis mindestens März 2026, wie Totoki bestätigt.

Über Bungie und die Strategie für künftige Spielerlebnisse sagte Ryan zudem:

„Dies ist ein strategischer Schritt, um die von uns entwickelten Spielerlebnisse weiterzuentwickeln. Die Erfahrung von Bungie bei der Bereitstellung eines erstklassigen Service-Ansatzes und langfristigem Community-Engagement ist äußerst überzeugend und wird die Entwicklung mehrerer zukünftiger Live-Services-Titel von PlayStation Studios unterstützen. Ebenso sehen wir in den außergewöhnlichen Fähigkeiten der PlayStation Studios das Potenzial, das bestehende und zukünftige IP-Portfolio von Bungie zu erweitern.“