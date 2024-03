Predator: Hunting Grounds: Shooter erscheint für Xbox Series X|S

Welcome to the Jungle! Der Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds wird Ende 2024 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Das Spiel bietet asymmetrisches Gameplay – ein Spieler übernimmt den Predator und tritt gegen vier Elite-Soldaten an, die unterschiedliche Aufgaben erledigen müssen.

Fortan wird sich der Publisher IllFonic um den Titel kümmern, der von Sony Interactive Entertainment übernommen wird.

Diese neue Version des Titels soll auf Unreal 4.27, Vivox und Wwise laufen. Für den Release sind eine Standard Edition und eine Digital Deluxe Edition geplant.

Zuvor präsentiert IllFonic schon im April 2024 Patch 2.49 für die bereits erschienenen Versionen für PC und PlayStation 4. Diese wurden ursprünglich im April 2020 veröffentlicht.

Patch 2.49 soll u. a. Verbesserungen an dem Balancing und der Spielbarkeit mit sich bringen.

Zudem können sich Fans auf neue Predatoren freuen – diese werden laut Roadmap im Winter 2024 und im Frühjahr 2025 erscheinen.

Schaut euch am besten den kurzen Reveal-Trailer an: